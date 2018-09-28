ردًا على ترامب.. ليبرمان: لا تهمني الدولة الفلسطينية أنا مهتم بالدولة اليهودية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن قيام دولة فلسطينية مسألة لا تهمه، بقدر ما يهمه أكثر مظاهرات الفلسطينيين الأسبوعية على السياج الحدودي مع قطاع غزة.وقال ليبرمان، في تصريحات نقلتها صحيفة (يديعوت أحرونوت)، رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن حل الدولتين "لا تهمني الدولة الفلسطينية، أنا مهتم بالدولة اليهودية الآمنة"، مضيفًا: "أنا مهتم أكثر بالاضطرابات الأسبوعية على السياج الحدودي مع غزة".وتابع: "نحو 20 في المائة من سكان اسرائيل هم من المواطنين العرب الذين يتظاهرون في كل مناسبة رافعين الأعلام الفلسطينية، هذه هي المشكلة التي يتعين علينا حلها".من جهة أخرى، قال ليبرمان إن "إسرائيل على استعداد لإعادة فتح معبر القنيطرة الحدودي في الجولان كما كان عليه الوضع في الماضي".وأضاف "لقد عاد مراقبو الأمم المتحدة إلى المعبر وهم مستعدون أيضًا، الكرة في الملعب السوري".