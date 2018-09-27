عريقات: إنشاد السلام يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وحق شعبنا في تقرير مصيره

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصر على ممارسة تضليل المجتمع الدولي وتصدير أكاذيبه المفضوحة القديمة الجديدة التي تجرم الضحية وتلقي اللوم عليها، من أجل حماية منظومة الاحتلال الاستعماري وضمان استمراره.جاء ذلك خلال تعقيب عريقات على خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس.وقال عريقات: "إن هذا الخطاب يؤكد إنكار إسرائيل الممنهج لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وزيف رغبته بتحقيق السلام، فالحقائق على الارض في فلسطين المحتلة تظهر بشكل جلي ماهية دولة اسرائيل القائمة على الاستعمار والابارتايد. لكن على الرغم من السياسات القمعية والعنصرية والارهاب اليومي الذي تمارسه ضد ابناء شعبنا، فلا يزال يؤمن شعبنا الصامد والثابت على أرضه بحقه الطبيعي في النضال حتى انجاز حقوقه غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية".وأضاف: "إن الوصول إلى السلام الذي ينشده نتنياهو يتطلب الاعتراف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي رقم 194".