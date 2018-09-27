أبو مجاهد: مصر ستبدأ بإجراء حوارات استراتيجية مُعمقة مع الفصائل

رام الله - دنيا الوطنقال محمد البريم (أبو مجاهد) الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية: إن الفصائل الفلسطينية، ستذهب مجددًا إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للتباحث في القضايا العالقة، لا سيما ملفي المصالحة الوطنية، والتهدئة مع الاحتلال.وأكد البريم لـ"دنيا الوطن": أن المصريين سيبدؤون بإجراء حوارات استراتيجية معمقة مع الفصائل، مضيفًا: نسير بخطى ثابتة نحو إبرام تهدئة مع الاحتلال، بشروط المقاومة الفلسطينية، معربًا عن أمله أن يتم ذلك وفق إطار وطني بوجود الفصائل الفلسطينية.وأضاف: رسالتنا للإخوة المصريين، كانت أننا نريد أن نمضي نحو مصالحة وطنية شاملة، تأتي من خلالها التهدئة مع الاحتلال، ولكن موضوع المصالحة عطّل موضوع التهدئة، لكن نرى أن هنالك جهوداً مصرية تُبذل من أجل إنضاج وإنهاء الملفات، مستدركًا: لسنا مرتبطين بأي تهدئة، ما لم يكن هنالك كسر للحصار على قطاع غزة.