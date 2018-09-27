اللواء أبو بكر: حكومة إسرائيل شكلت لجنة للتضييق على الأسرى والسجون على حافة الانفجار













رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، من إنفجار الأوضاع في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بعد تشكيل حكومة اليمين المتطرف لجنة لتشديد العقوبات والخناق على الأسرى بزعامة العنصري الحاقد، ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.أقوال اللواء أبو بكر، جاءت خلال لقائه مجموعة من الأسرى المحررين وعائلات أسرى من محافظة طولكرم، حيث عقد اللقاء في قاعة المحافظة اليوم الخميس، بحضور المحافظ عصام أبو بكر، ونائب قائد المنطقة ومدير الهيئة عصمت أبو صاع، وممثلين عن المؤسسات والتنظيمات، حيث تم تقديم التهاني للاسرى المحررين من المحافظة الذين أفرج عنهم مؤخراً، وهم محمد جدع ونادر زبيدي وفراس دبور، الذين أمضوا أكثر من 15 عاماً، ومجد علي الذي أمضى 7 سنوات.وأوضح أبو بكر، أن عمل لجنة وزير الأمن الداخلي، يتمثل في الانتقام من الأسرى ومحاربتهم بتفاصيل حياتهم اليومية واستهداف استقرارهم، وإدخال الأسرى في حالات نفسية صعبة، حيث قامت مؤخراً بمصادرة الكتب وتنفيذ الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، وفرض قيود على مشتريات الكانتينا، وتركيب كاميرات في ساحة الفورة لدى الأسيرات في سجن (هشارون)، وغيرها من العقوبات.وأضاف: "إذا استمرت العقوبات والانتهاكات بهذا الشكل، على إسرائيل أن تستعد لمواجهة وعصيان حقيقي من قبل الأسرى، وسيكون الشعب الفلسطيني بكل مكوناته خلفهم، ومهما كانت الهجمة شرسة لن تنال من عزيمتهم وشموخهم، مشيراً إلى أنه من غير المعقول، أن يستمر الصمت الدولي على هذه التجاوزات الإسرائيلية العلنية"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لن تنحني للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، ولن تتخلى عن الأسرى وعائلاتهم لأن ذلك واجب وطني غير قابل للنقاش.ووجه رئيس الهيئة، رسالة دعم ومساندة بإسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين للرئيس أبو مازن، الذي سيلقي اليوم كلمة فلسطين في الأمم المتحدة، للمطالبة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال.من جانبه، قال أبو بكر: إنه على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه قضية الأسرى، وعلينا أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه في التواصل مع عائلاتهم، لأن هذه الشريحة تستحق منا كل الوفاء، مشيداً بتعاون وتنافس مؤسسات المحافظة الإيجابي لخدمة الأسرى وعائلاتهم.وقام رئيس الهيئة والمحافظ بزيارة الأسير المحرر قاسم الشرشير الذي اعتقل عام 1974 وأمضى 20 عاماً، كما تمت زيارة الأسير المحرر عدنان بليدي؛ للاطمئنان على صحته، وتقديم واجب العزاء لذوي الأسير بكر أبو عبيد بوفاة والده، وهو معتقل منذ 16 عاماً ومحكوم بالمؤبد.وفي ذات السياق، قام رئيس الهيئة بتقديم واجب العزاء بالأسيرة المحررة لطفية أبو ذراع، وكذلك بوالدة الشهيد وائل عرايشة من محافظة نابلس.