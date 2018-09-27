لجان المقاومة تُقيم حفلًا جماهيريًا في ذكرى انطلاقتها التاسعة عشرة

رام الله - دنيا الوطننظمت لجان المقاومة في مدينة رفح حفلًا جماهيريًا حاشدًا، مساء الخميس، بمناسبة ذكرى الانطلاقة التاسعة عشرة بعنوان (وحدة ومقاومة تسقط المؤامرة).وحضر الحفل، ممثلو الفصائل الفلسطينية والوجهاء والمخاتير وحشد كبير من أنصار لجان المقاومة في مدينة رفح، كما شارك في حفل الانطلاقة، عدد من مصابي مسيرات العودة.وتخلل المهرجان كلمة للجان المقاومة، ألقاها الناطق باسمها، محمد البريم (أبو مجاهد)، وكلمة لخالد البطش عن الفصائل الفلسطينية والهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.بالإضافة إلى فقرات فنية وشعرية، واستعراض لصور الشهداء القادة ومنفذي العمليات.