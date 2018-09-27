الحكومة تدعو العالم لاعتماد خطاب الرئيس كوثيقة ومرجعية لأي تحرك مقبل لإحياء السلام

رام الله - دنيا الوطندعت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة رامي الحمد الله، المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة، إلى اعتماد خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثيقةً ومرجعيةً سياسية لأي تحرك قادم تجاه إمكانية إحياء العملية السياسية، وفرص إرساء أسس السلام المنشود الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أهمية خطاب الرئيس بكل أبعاده ومضامينه الحضارية والإنسانية، التي تلامس روح المحبة والسلام والحوار والتمسك بالنضال والكفاح من أجل نيل الحرية والاستقلال، التي تحض عليها كافة النواميس والاتفاقات والقوانين الدولية.وأضاف، إن خطاب الرئيس محمود عباس، جاء بعنوان التمسك بالقدس وكامل حقوقنا الوطنية، وطالب باسترداد أرض وطنه المحتل، وذلك بإنهاء الاحتلال وإرساء أسس السلام العادل والشامل ووقف دوامة العنف في كل المنطقة والعالم عبر منح شعبنا العربي الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.