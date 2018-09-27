حمد : الرئيس اخبر العالم ان الحقوق الفلسطينية ليست للمساومة



واوضحت حمد في تصريح صحفيا لها تعقيبا على خطاب الرئيس ان الخطاب شكل نقلة نوعية تاريخية في مسار القضية الفلسطينية ويؤسس لخطة عمل سياسية ودبلوماسية للمرحلة القادمة لإدارة الصراع مع الاحتلال يعتمد على نقل القضية الفلسطينية

الى أروقة الامم المتحدة .





واضافت حمد ان الرئيس حمل رسائل سياسة واضحة للعالم تؤكد على وحدة الشعب والارض ، وتؤكد ايضا على تجذر المشروع الوطني الفلسطيني في حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة على الاراضي المحتلة عام 67 وعاصماها القدس

الشريف من خلال رفضه لصفقة القرن او اقامة كيان منفصل في قطاع غزة و تأكيده على انه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة دون غزة ورفضه للحلول الانتقالية بأي شكل من الاشكال .



وتابعت حمد ان الرئيس في خطابه وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية ، ودق ناقوس الخطر له ، عندما حذر من مخاطر استمرار اسرائيل في احتلالها واجراءتها العنصرية اتجاه الفلسطينيين من استيطان وقانون القومية و حملة التطهير العرقي في الخان الاحمر وخرق اسرائيل المتواصل للقانون الدولي وتنكرها لحل الدولتين وممارستها العنصرية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومحاولة تهويدها ومحاولة تقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا ، مؤكدا على الموقف الفلسطيني الواضح تماما تجاه اسر الشهداء والجرحى وعدم السماح بالمستومة عليها.



وأكدت حمد ان الرئيس وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي من خلال دعوته لان يتحمل مسؤوليته لإنهاء الاحتلال وحماية شعبنا الفلسطيني وعدم القبول بالوضع الراهن من خلال تطبيق قرارات الامم المتحدة وان لاتبقى قراراتها حبر على ورق .







رام الله - دنيا الوطناكدت د. امال حمد القيادية البارزة في حركة فتح ان خطاب الرئيس كان قويا جامعا وشاملا في التعبير عن النهج السياسي الفلسطيني لما حمله من وضوح تام في استراتيجية النهج السياسي الفلسطيني ولرفضه بشكل صريح لما يعرف بصفقة القرن وايضا لعرضه بشكل واضح للمطالب الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة غير قابلة للتصرف .