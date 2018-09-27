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شؤون فلسطينية

إسرائيل تُقدم خطة لتحسين الوضع الإنساني في غزة وحل أزمة الكهرباء

إسرائيل تُقدم خطة لتحسين الوضع الإنساني في غزة وحل أزمة الكهرباء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة الإسرائيلية، خطتها لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر للدول المانحة، الذي عقد مساء اليوم الخميس في نيويورك.

وأكد موقع (كان) الإسرائيلي، أن الخطة تشمل ربط قطاع غزة بخط كهرباء إضافي، وتوفير ألواح طاقة شمسية على أسطح منازل سكان غزة، وإنشاء منطقة صناعية ومرافق صحية مثل إنشاء قسم لعلاج الأورام.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن تكلفة المشاريع التي قدمتها لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تقدر بملايين الدولارت.

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