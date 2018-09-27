إسرائيل تُقدم خطة لتحسين الوضع الإنساني في غزة وحل أزمة الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنقدمت الحكومة الإسرائيلية، خطتها لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر للدول المانحة، الذي عقد مساء اليوم الخميس في نيويورك.وأكد موقع (كان) الإسرائيلي، أن الخطة تشمل ربط قطاع غزة بخط كهرباء إضافي، وتوفير ألواح طاقة شمسية على أسطح منازل سكان غزة، وإنشاء منطقة صناعية ومرافق صحية مثل إنشاء قسم لعلاج الأورام.وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن تكلفة المشاريع التي قدمتها لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تقدر بملايين الدولارت.