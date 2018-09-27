الرئاسة: لن نقبل بوجود جندي احتلالي على أرضنا الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن القيادة لن تقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وأضاف أبو ردينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، تعقيباً على تصريحات نتنياهو في نيويورك: "لن نقبل بوجود جندي احتلالي على أرضنا الفلسطينية"، مؤكداً أن الاستيطان غير شرعي، وأن أية أفكار أو اقتراحات تتجاوز هذه الشرعية ستكون مرفوضة وغير مقبولة.وكان نتنياهو، قال: "إن السيطرة الأمنية غرب نهر الاردن وحتى البحر ستبقى بأيدينا، وإن هذا الأمر غير قابل للنقاش طالما بقي رئيساً للحكومة".