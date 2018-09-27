الرئاسة: لن نقبل بوجود جندي احتلالي على أرضنا الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن القيادة لن تقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف أبو ردينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، تعقيباً على تصريحات نتنياهو في نيويورك: "لن نقبل بوجود جندي احتلالي على أرضنا الفلسطينية"، مؤكداً أن الاستيطان غير شرعي، وأن أية أفكار أو اقتراحات تتجاوز هذه الشرعية ستكون مرفوضة وغير مقبولة.
وكان نتنياهو، قال: "إن السيطرة الأمنية غرب نهر الاردن وحتى البحر ستبقى بأيدينا، وإن هذا الأمر غير قابل للنقاش طالما بقي رئيساً للحكومة".
قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن القيادة لن تقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف أبو ردينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، تعقيباً على تصريحات نتنياهو في نيويورك: "لن نقبل بوجود جندي احتلالي على أرضنا الفلسطينية"، مؤكداً أن الاستيطان غير شرعي، وأن أية أفكار أو اقتراحات تتجاوز هذه الشرعية ستكون مرفوضة وغير مقبولة.
وكان نتنياهو، قال: "إن السيطرة الأمنية غرب نهر الاردن وحتى البحر ستبقى بأيدينا، وإن هذا الأمر غير قابل للنقاش طالما بقي رئيساً للحكومة".
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