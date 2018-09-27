بالإجماع.. الرئيس محمود عباس رئيساً لمجموعة الـ77 والصين

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الرسمية، إنه تم انتخاب الرئيس محمود عباس رئيساً لمجموعة الـ77 والصين.





وهذه المجموعة، هي منظمة حكومية دولية للبلدان النامية الأعضاء فى الأمم المتحدة، وتأسست عام 1964 خلال الاجتماع الدولى للحكومات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية.



وعقدت المجموعة اجتماعها الرئيسى الأول فى الجزائر عام 1967، وبدأت بـ77 عضوًا مؤسسًا، ومن هنا جاء اسمها، ولكنها توسعت حتى أصبحت تضم 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، مما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.



إلى ذلك، التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر إقامته في نيويورك، الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد الرئيس ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، خاصة تقرير الأمين العام بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتقاريره المتعلقة بتنفيذ القرار 2334، وتحديداً فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والاستيطان.وشدد الرئيس على أهمية دور الأمم المتحدة والأمين العام في حماية النظام الدولي ومكانته، خاصة في ظل الهجوم على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق اللاجئين ومنظمتهم (أونروا) وولايتها.وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.