ليبرمان: الدولة الفلسطينية لا تهمني ولا تعنيني وأولويتنا الدولة اليهودية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الدولة الفلسطينية ببساطة لا تهمني، ما يهمني هو الدولة اليهودية.وأضاف خلال زيارته إلى معبر القنيطرة على الحدود بين اسرائيل وسوريا: "في إسرائيل هناك 20٪ من السكان العرب يخرجون من وقت لآخر من أجل المظاهرات والاحتجاجات والأعلام الفلسطينية وليس بالأعلام الإسرائيلية، لدي مشكلة في ذلك وهذه هي المشكلة الحقيقية. علينا أن نعتني بالدولة اليهودية وكل شيء آخر أقل إثارة للاهتمام".وسئل ليبرمان عما إذا كانت الدولة الفلسطينية جزءًا من مصلحة إسرائيلية وأجاب بأن "المصلحة الإسرائيلية هي دولة يهودية ودولة يهودية ودولة آمنة".