شاهد: "صحفيون على خط النار".. معرض للصور الصحفية في غزة
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
نظمت مؤسسة بيت الصحافة، الخميس، معرضاً للصور في مدينة غزة، وذلك لتجسيد واقع العمل الميداني للصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين.
ويهدف المعرض، لتسليط الضوء على الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين في الميدان، حيث أبرزت الصور معاناتهم واستهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
نظمت مؤسسة بيت الصحافة، الخميس، معرضاً للصور في مدينة غزة، وذلك لتجسيد واقع العمل الميداني للصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين.
ويهدف المعرض، لتسليط الضوء على الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين في الميدان، حيث أبرزت الصور معاناتهم واستهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
"دنيا الوطن" رصدت المعرض الذي حمل عنوان "على خط النار" عبر التقرير التالي:
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