شاهد: "صحفيون على خط النار".. معرض للصور الصحفية في غزة

"دنيا الوطن" رصدت المعرض الذي حمل عنوان "على خط النار" عبر التقرير التالي:

















خاص دنيا الوطن - آن العقادنظمت مؤسسة بيت الصحافة، الخميس، معرضاً للصور في مدينة غزة، وذلك لتجسيد واقع العمل الميداني للصحفيين الفلسطينيين، إلى جانب توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين.ويهدف المعرض، لتسليط الضوء على الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين في الميدان، حيث أبرزت الصور معاناتهم واستهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.