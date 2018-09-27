بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات "محمد بن سلمان"

رام الله - دنيا الوطناتخذ مجلس الشورى السعودي، قراراً معاكسًا لرغبات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث رفض توصية لأحد الأعضاء يطالب فيها بسفر المرأة دون اشتراط ولي أمرها، حسب صحيفة المدينة السعودية.وعارض 58 عضواً التوصية، وأيدها 43 فقط، وقالت عضو المجلس إقبال درندي، إن توصيتها رفضت، ولم تحصل على التصويت الكافي، بحسب ما نقل موقع (خبرني).وكان الأمير محمد بن سلمان، صرح لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية، في نيسان/ أبريل الماضي، أنه يسعى لإجازة سفر النساء من دون أوصياء ذكور عليهن، بطريقة لا تضر بالعائلات أو الثقافة السعودية، بعد أن كان ذلك العرف سائداً منذ ستينيات القرن الماضي.