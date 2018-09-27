الاحتلال يُفرج عن قارب صيد لعائلة الشهيد "محمد أبو الصادق"

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء عن قارب صيد، يعود لعائلة أبو الصادق، بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وكانت سلطات الاحتلال، قد احتجزت القارب، الذي يعود لعائلة الشهيد محمد فايز أبو الصادق، قبل حوالي تسعة شهور بميناء أسدود.واستشهد الشاب محمد فايز أبو الصادق (21 عاماً) من مخيم الشاطئ، بعد إصابته برصاصة بالغة في الرأس، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار، صوب المتظاهرين في المسير البحري على شاطئ شمال القطاع الاثنين الماضي.