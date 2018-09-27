شؤون فلسطينية

السفير منصور لـ "دنيا الوطن": الرئيس لن يلتقي ترامب ورسائل أمريكية لتحسين العلاقة

السفير منصور لـ "دنيا الوطن": الرئيس لن يلتقي ترامب ورسائل أمريكية لتحسين العلاقة
خاص دنيا الوطن 
نفى السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن يكون هناك ترتيبات للقاء بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير منصور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن الرئيس عباس، لن يلتقي ترامب خلال تواجده في الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن الرئيس، سيلقي خطابه في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت نيويورك، ما يوافق السابعة بتوقيت القدس. 

واستكمل: "هناك رغبة أمريكية ورسائل، بأنه يريدون لقاءات وحوارات؛ إلا أن الرئيس يرفض ذلك، خاصة بعد أن أزاح الأمريكيون القدس واللاجئين و(أونروا) عن الطاولة، ولا يرى أن هناك جدوى من هذه اللقاءات". 

وأضاف: "سيبحث الرئيس عباس القضايا الفلسطينية كافة، كما سيتطرق لملف المصالحة، والحقوق الفلسطينية"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية، تعمل على توسيع الاعترافات بدولة فلسطين، وتسعى للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.   

وفي السياق، قال منصور: "المجلس الوطني والمركزي اكدا على عمل جماعي اممي بدلا من التفرد الأمريكي، يتمثل في الوصول الى مؤتمر دولي يشارك فيه أطراف واسعة بما فيها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الامن، والرباعية، بالاضافة الى اطراف اخرى، يكون المؤتمر ذات صلاحيات واضحة، وذات مرجعيات اممية معروفة المتمثلة في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرات السلام العربية".  

وأضاف: "يكون المؤتمر الدولي جدي ينتهي بالتوصل الى انهاء الاحتلال واستقلال فلسطين واقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967".  

وتابع منصور: "عقدما امس اجتماعا مع 40 دولة وطرفا، لتطبيق الجهد الاممي الجماعي الذي يفتح آفاق لاي عملية سياسية مجدية تؤدي لانهاء الاحتلال. وأشار منصور إلى أن الرئيس سيتطرق لموضوع المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني.

وأكد السفير الفلسطيني، أنه منذ عام 2011، والقيادة تعمل على توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وقدمت طلب العضوية الكاملة لها في عام 2011.

أخبار ذات صلة

شاهد: &#34;صحفيون على خط النار&#34;.. معرض للصور الصحفية في غزة

شاهد: "صحفيون على خط النار".. معرض للصور الصحفية في غزة

الاحتلال يُفرج عن قارب صيد لعائلة الشهيد &#34;محمد أبو الصادق&#34;

الاحتلال يُفرج عن قارب صيد لعائلة الشهيد "محمد أبو الصادق"

أنباء عن انتخاب &#34;زياد النخالة&#34; أمينًا عامًا للجهاد الإسلامي خلفًا لرمضان شلح

أنباء عن انتخاب "زياد النخالة" أمينًا عامًا للجهاد الإسلامي خلفًا لرمضان شلح

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

شاهد: &#34;صحفيون على خط النار&#34;.. معرض للصور الصحفية في غزة

شاهد: "صحفيون على خط النار".. معرض للصور الصحفية في غزة

الاحتلال يُفرج عن قارب صيد لعائلة الشهيد &#34;محمد أبو الصادق&#34;

الاحتلال يُفرج عن قارب صيد لعائلة الشهيد "محمد أبو الصادق"

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

شاهد: آراء المواطنين حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

شاهد: آراء المواطنين حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

منوعات

فيديو: الهام شاهين بموقف &#34;دلع&#34; مع ليلى علوي يشعل مواقع التواصل

فيديو: الهام شاهين بموقف "دلع" مع ليلى علوي يشعل مواقع التواصل

بعد حملها ببنت.. هذا ما قالته &#34;نانسي عجرم&#34;عن رغبتها في إنجاب صبي

بعد حملها ببنت.. هذا ما قالته "نانسي عجرم"عن رغبتها في إنجاب صبي

بعد 78 عامًا من عرضه..الكشف عن سبب منع عرض الحلقة الأخيرة من &#34;توم وجيري&#34;

بعد 78 عامًا من عرضه..الكشف عن سبب منع عرض الحلقة الأخيرة من "توم وجيري"

صور: شاهدوا كيف أصبحت أحلام بيضاء ناصعة بالشعر البلاتيني والشفاه الممتلئة

صور: شاهدوا كيف أصبحت أحلام بيضاء ناصعة بالشعر البلاتيني والشفاه الممتلئة

فيديو.. آيتن عامر: مروحتش مهرجان الجونة بسبب وزني

فيديو.. آيتن عامر: مروحتش مهرجان الجونة بسبب وزني

فيديو: مي العيدان عن قبلة أحمد الفيشاوي لزوجته: قاصد يفضحها

فيديو: مي العيدان عن قبلة أحمد الفيشاوي لزوجته: قاصد يفضحها

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

&#34;المصائب لا تأتي فرادى&#34;.. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

"المصائب لا تأتي فرادى".. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن &#34;كيم كاردشيان العرب&#34; زوجة أحمد الفيشاوي

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن "كيم كاردشيان العرب" زوجة أحمد الفيشاوي

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

عربي

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات &#34;محمد بن سلمان&#34;

بسبب المرأة.. مجلس الشورى السعودي يُخالف رغبات "محمد بن سلمان"

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية