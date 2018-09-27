أنباء عن انتخاب "زياد النخالة" أمينًا عامًا للجهاد الإسلامي خلفًا لرمضان شلح

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (الخليج أونلاين)، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، انتخبت زياد النخالة، أمينًا عامًا للحركة، خلفاً لرمضان عبد الله شلح الأمين العام، الذي يخضع للعلاج منذ نحو عامين في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تدهور حالته الصحية.وقال الموقع: إنه إضافة لوجود النخالة الآن على رأس حركة الجهاد، فإنه تم انتخاب أعضاء جدد للمكتب السياسي في الحركة.وأوضح الموقع، وفق مصادره، أن قيادة الحركة، ستعلن عن تنصيب النخالة أميناً عاماً للحركة، خلال مؤتمر صحفي في الساعات المقبلة، وكذلك أسماء أعضاء المكتب السياسي.يشار إلى أن انتخاب النخالة، جاء بعد الوعكة الصحية التي يمر بها الأمين للحركة رمضان شلح، حيث تضاربت الأنباء عن وضعه الصحي، إثر خضوعه لعملية جراحية بمستشفى "الرسول الأعظم" بالضاحية الجنوبية في بيروت.