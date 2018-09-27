شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 1.12% خلال شهر آب 2018 مقارنة مع شهر تموز 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام 104.92 خلال شهر آب 2018 مقارنة ﺒ 106.11 خلال شهر تموز 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.24%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 105.48 خلال شهر آب 2018 مقارنة ﺒ 106.81 خلال شهر تموز 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100). 

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.00 خلال شهر آب 2018 مقارنة بـ 100.03 خلال شهر تموز 2018 (شهر الأساس                        كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية 
سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.58%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 3.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

شهدت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.99%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 7.04%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 4.86%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 22.92%، وأسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 8.08%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 2.91%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية الدواجن بمقدار 5.66%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بمقدار 3.37%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 2.15%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 2.79%.

كما شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 3.37%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 2.96%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.69%، وأسعار صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 0.56%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 10.48%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.81%.

في حين شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر آب 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

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