نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

دانت محكمة بداية رام الله، بعضوية القاضي عامر مرمش، وعضوية القاضي عادل أبو صالح، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (ن، س) والمتهم (م، ع) والمتهم (ع، م) والمتهم (م، ع) والمتهم(ر، ج) بتهمة عرض وبيع أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت على كل متهم بغرامة 500 دينار أردني.





وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الأستاذ ياسر صوافطة.





رام الله - دنيا الوطن