التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلةً بوزيرها د. صبري صيدم، اليوم، القنصل المصري العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين المستشار خالد سامي؛ بمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين، واستقبلت القنصل العام الجديد المستشار مصطفى الشحات.





جاء ذلك، بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي، ومدير العلاقات الدولية والعامة، نيفين مصلح.





وأشاد صيدم بالعلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والفلسطيني، وانتصار مصر الدائم للقضية الفلسطينية، مشيداً بالخدمات والدور الذي أدّاه سامي والوفد المصري؛ خاصةً بمجال التعاون مع الوزارة على صعيد دعم التعليم في قطاع غزة ومحاولتهم الحثيثة لإنجاح جهود المصالحة، متمنياً له التوفيق في حياته وعمله المستقبلي، كما تمنى صيدم للقنصل الجديد التوفيق في موقعه الجديد.





من جانبه، شكر سامي الوزير صيدم وأسرة الوزارة على هذا التكريم، مؤكداً بقاء مصر داعمة ومساندة للقضية والشعب الفلسطيني، وحريصة على تحقيق المصالحة الوطنية، ومستمرة في دعم القطاع التعليمي، مؤكداً استمرار التواصل مع الوزارة لخدمة القطاع التربوي.





من جانبه، أكد الشحات المُضي قدماً في دعم مصر للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب قضيته العادلة، مؤكداً الاستمرار على ما تم إنجازه من قبل القنصل السابق؛ خدمة للشعب الفلسطيني وقطاع التعليم بشكل خاص.

رام الله - دنيا الوطن