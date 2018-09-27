شؤون فلسطينية

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم الخميس، مسرح مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة وطابقاً جديداً في مدرسة ذكور أمين الحسيني الثانوية بمديرية تربية رام الله والبيرة، وذلك بدعم من بلدية البيرة.

جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، وممثلي وزارة الاقتصاد الوطني، وممثلي الأجهزة الأمنية، ومجالس أولياء الأمور في المحافظة، وحشد من الأسرة التربوية، وأسرة المدرسة.

وأكد صيدم الحرص على استدامة تطوير مسيرة التعليم من خلال إنشاء المرافق التي تهدف إلى صقل مهارات الطلبة في كافة المجالات، لافتاً إلى التحلي بالإصرار والعزيمة للاستمرار في مسيرة العلم والمعرفة، متطرقاً إلى أهمية مدرسة بنات البيرة الجديد والتي احتضنت الطالبة عفاف الشريف الأولى بطلة تحدي القراءة العربي، والطالبة عهد التميمي.

وأشار صيدم إلى تبني الوزارة سياسة إيجاد مسرح في كل مدرسة والتأسيس لمرحلة جديدة من التطوير التربوي التي تهدف إلى الحفاظ على المورث الثقافي والأخلاقي الفلسطيني، مشيداً بدور بلدية البيرة في دعم وإسناد المسيرة التعليمية، مؤكداً عمق الشراكة بين الوزارة والبلدية، شاكراً الجميع على إسناد قطاع التعليم.

من جانبه، أكد إسماعيل أهمية إنشاء هذه المرافق بما يشكل إضافة نوعية لقطاع التعليم ويضيف مساحة للطلبة لممارسة النشاطات الحرة والثقافية، لافتاً إلى أهمية صقل مهارات الطلبة وبناء قدراتهم من خلال إضافة المرافق وبما يضمن تطوير العملية التربوية، داعياً المواطنين إلى أهمية دفع ضريبة المعارف للبلدية والتي ينعكس مردودها على قطاع التعليم.

من جهته، أشاد عريقات بجهود بلدية البيرة، بتوفير الدعم اللوجستي والمادي للعملية التعليمية؛ إذ بلغت تكلفة بناء المسرح والطابق الجديد في المدرستين المذكورتين؛ ثلاثة ملايين شيكل.

بدورها، رحبت مديرة المدرسة بالحضور، مؤكدةً على توجهات الوزارة بإنشاء مسرح في كل مدرسة، شاكرةً كل من ساهم ودعم في إسناد المسيرة التعليمية. وقد تخلل حفل الافتتاح عديد الفقرات الفنية.

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