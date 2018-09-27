شؤون فلسطينية

الهباش: حماس انحازت إلى صفقة القرن وتبتغي الفتنة وتُمارس الضرار

الهباش: حماس انحازت إلى صفقة القرن وتبتغي الفتنة وتُمارس الضرار
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: إن حركة حماس تسعى جاهدة لخلق فتنة، وتفرقة بين أبناء شعبنا الفلسطيني، واختارت أن تمارس الضرار السياسي، الذي لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الأمريكية الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية، وتتربص بشعبنا الدوائر، عبر مواقف وبيانات تضليلية وكاذبة هدفها النيل من صمود شعبنا وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس، وفي لحظة تاريخية ومفصلية من قضيتنا العادلة التي تتعرض لمحاولة التصفية، وسلب حقوقنا في الدولة والحرية والاستقلال.

واعتبر الهباش في تصريح صحفي، أن مواقف قيادة حماس العلنية والسرية عنوانها ضرب وحدة شعبنا والتفافه خلف الرئيس محمود عباس، الذي أعلنها وبصراحة ألا لكل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، وبخاصة فيما يتعلق
بمدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، في حين نشاهد حماس تتماهى تماماً مع من يسعون لتدمير قضيتنا، وتشن هجوماً غير مسبوق وبتناغم منقطع النظير مع المواقف الأمريكية والإسرائيلية ضد الرئيس عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية،
مضيفاً أنها اختارت أن تقف في الخندق المعادي لشعبها ووطنها وقضاياه العادلة.

وأكد قاضي القضاة، أن مواقف حماس المناوئة للقيادة والشعب ومحاولتها تقديم القرابين لأمريكا وإسرائيل ومتاجرتها بمعاناة شعبنا في غزة، وهي التي تسببت فيها عبر انقلابها المجرم على الشرعية، أصبحت مكشوفة ومفضوحة لكل ذي لب وبصيرة، مؤكداً أن هذه المواقف المخزية المدمرة للوحدة الوطنية ولقضايا شعبنا المصيرية والعادلة هي طعنة في ظهر شعبنا وقيادته وينطبق عليهم قول الله تعالى: "قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً" .

وأشار الهباش الى ان موقف حماس من القيادة الفلسطينية ومن الرئيس عباس بالذات عشية الخطاب التاريخي في الأمم المتحدة هو خدمة مجانية للاحتلال ولصفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وتضييع حقوقنا المشروعة، وهي الآن الأداة
الأكثر ربحاً بالنسبة للاحتلال في ضرب التمثيل الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أننا اليوم نقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما فلسطين، وإما صفقة القرن، ونحن اخترنا فلسطين، وحماس اختارت صفقة
القرن، وانضمت إلى محور أمريكا وإسرائيل في تطبيق (صفقة العصر).

وأكد الهباش، أن الرئيس محمود عباس ومعه شعبه وأمته العربية والإسلامية، يقفون بقوة أمام هذا المحور الشيطاني لإفشال (صفقة التصفية) وهي فاشلة بإذن الله، شاء هؤلاء المجرمون، ومن معهم أم لم يشاؤوا.

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