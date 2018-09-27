شؤون فلسطينية

فتح تتهم الأجهزة الأمنية بغزة بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف كوادرها

فتح تتهم الأجهزة الأمنية بغزة بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بصفوف كوادرها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح: إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، استدعت المئات من أبنائها خلال اليومين الأخيرين في محاولة لمنع الحركة من الاحتفال بخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، أن أجهزة الأمن في غزة، تقوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوف أبناء الحركة، وجماهير شعبنا، عشية خطاب الرئيس، كما وتعتقل نشطاء الحراك الشبابي ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الهبة الجماهيرية الكبرى التي انطلقت مناصرة لخطاب الرئيس على كل منصات التواصل.

وأضاف: "عدداً من كوادر فتح يتلقون تهديدات على الهاتف، ويتم فرض إقامات جبرية عليهم، وتهديدهم بعدم الحركة ومداهمة المطابع، ومصادرة صور الرئيس عباس، وتعليق يافطات تشبه بطاقات المعايدة لترامب، والاعتداء على صناديد الشبيبة، وهم يحتفلون بوطنيتهم التي يمثلها الرئيس عباس".

وأكمل: "تتعرض الحركة وجماهير شعبنا لحملة مسعورة تشبه محاكم التفتيش، حيث يتم اعتقال المرء بسبب حبه للرئيس ودفاعه عن ثوابته الوطنية التي يقاتل في سبيلها أمام أهم محفل في العالم، وإن الطعنات من الخلف التي تواصل حماس تسديدها لشعبها عبر هذه الممارسات، لن تجلب لها أي نفع أبعد من تقديم أوراق اعتماد لخصوم الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة: إن هذه الممارسات غير المنطقية المنافية لأخلاق العمل الوطني، تعكس حالة من التخبط والضلال كان يمكن تجاوزها، لو اختارت حماس الوقوف إلى جانب شعبها والاصطفاف في معركة الدفاع عن الثوابت التي يخوضها الشعب بقيادة زعيمه وقائد مسيرته الرئيس أبو مازن.

واستدرك: "بدلاً من ذلك اختارت حماس أن تبحث عن تهدئة مجانية مع الاحتلال، ومقايضات إنسانية للحقوق السياسية و"كيننة" انفصالية لغزة وحملة اعتقالات مسعورة، وفلتان أمني واعتداءات على قيادات فتح والوزراء".

وطالبت فتح بوقف الممارسات ضد كوادرها، وأبناء شعبنا، متسائلة عن الفصائل المتواجدة في غزة، التي يعكس صمتها ورضاها على ما يجري عن حقيقة دورها.

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