الإحصاء يشارك بأعمال مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية

رام الله - دنيا الوطناعتبرت علا عوض رئيس جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن حجم التحديات التي تواجه الإحصاءات الرسمية، تتطلب روحاً من الابتكار لوضع الحلول التي تتلاءم مع متطلبات تحديث وتطوير الإحصاءات الرسمية.جاء ذلك، خلال انعقاد مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية (IAOS)، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في دورته السادسة عشر تحت عنوان "إحصاءات أفضل من أجل حياة أفضل، وذلك في العاصمة الفرنسية "باريس"، بمشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من رؤساء الأجهزة الإحصائية ورؤساء مؤسسات دولية ذات علاقة بالإحصاءات، بالإضافة إلى الباحثين والمخططين وصناع السياسات وراسمي الخطط وبرامج التنمية ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة.وشهد المؤتمر مناقشة ومتابعة للقضايا الملحة ومعالجة التحديات فيما يتعلق بإجراء ونشر الإحصاءات الرسمية، كما تناول المؤتمر القضايا المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة، والدور المستقبلي للإحصاءات الرسمية، والتواصل ومحو الأمية الإحصائية، والتكنولوجيا الرقمية والعولمة.ونوهت عوض أن جهاز الاحصاء الفلسطيني شارك بالاجتماع الجانبي المغلق لرؤساء الأجهزة الإحصائية قبل انطلاق فعاليات المؤتمر الرئيسيّة بيوم واحد، حيث تناول موضوع "الاستقلال المهني للمؤسسات الإحصائية الوطنية: التهديدات والاستجابات"، مناقشا بذلك التحديات التي تواجه استقلال الإحصاءات الرسمية من خلال تحليل الحالات الملموسة ودور الحكومة والمجتمع الإحصائي.وأوضحت أن الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية IAOS، تعتبر منظمة دولية غير حكومية تعنى بالإحصاءات الرسمية، تم تأسيسها في العام 1985، وهي تابعة للمعهد الدولي للإحصاء (ISI)، حيث يتم إداراتها من قبل لجنة تنفيذية منتخبة لمدة سنتين، وتعتبر كمنظومة دولية وجسم دولي أعضاءها من الأجهزة الإحصائية في دول العالم، وتضم العديد من المتخصصين في مجال الإحصاءات الرسمية، وكذلك العديد من منتجي ومستخدمي الإحصاءات الرسمية في مختلف إنحاء العالم، وتهدف الرابطة إلى تعزيز التفاهم والتقدم للإحصاءات الرسمية والموضوعات ذات الصلة، وتعزيز تطوير الخدمات الإحصائية الرسمية بفعالية وكفاءة من خلال الاتصالات الدولية بين الأفراد والمنظمات، بما في ذلك المستخدمين للإحصاءات الرسمية، فضلا عن معاهد البحوث، وتسعى الرابطة إلى تطوير الأنظمة الإحصائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتعقد مؤتمرها لمناقشة ابرز الاحتياجات والتطورات على صعيد الأنظمة الإحصائية كل سنتين بصفة دورية، مشيرة أنه تم انتخاب رئيس الإحصاء الفلسطيني لرئاسة الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية خلال الأعوام 2015- 2017.كذلك، لقد ترأس الإحصاء الفلسطيني في اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر، جلسة حول الأمية الاحصائية حيث تم مناقشة الأدوات والطرق والحلول للتقليل من هذه الظاهرة.وتم استعراض تجارب الدول حيث استعرض الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تجربتهم من خلال التنظيم لمسابقة إحصائية استهدفت طلبة المدارس ومشروع يوروستات بعنوان (الإحصاء للمبتدئين) إضافة إلى ذلك، استعرض الإحصاء الفلسطيني تجاربه في تعزيز الإحصاء بين فئات المجتمع من خلال تنظيمه لمسابقة احصائية مدرسية وتطوير موقع الكتروني خاص بطلاب المدارس والتوجه لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر البيانات الإحصائية وتنظيم مسرحية تطرقت إلى إبراز قضايا العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء كما تطرقت مبادرة إصلاح التعليم من تركيا إلى تطوير أدوات نشر تعليمية لتعزيز استخدام الإحصاءات.ومن المقرر، أن تعقد عوض العديد من الاجتماعات الجانبية مع العديد من رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية والدولية، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير النظام الإحصائي، إضافة إلى سجل الإعمال الإحصائي، والبرنامج الأورومتوسطي، ومشروع التوأمة للإحصاء الفلسطيني في المرحلة القادمة.