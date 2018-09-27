شؤون فلسطينية

فتح: حركة حماس كعادتها تبحث عن فرصة للانقضاض على القيادة الفلسطينية

فتح: حركة حماس كعادتها تبحث عن فرصة للانقضاض على القيادة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي: إن الحملات التحريضية التي تقوم بها حماس، ضد السيد الرئيس محمود عباس تهدف من خلالها إلى تضليل الرأي العام، بأن شعبنا لا يقف مع سيادته في موقفه الثابت أمام القرارات والإجراءات الأمريكية الإسرائيلية؛ للحفاظ على الحقوق الوطنية والدفاع عن القدس.

وأضاف القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن حركة حماس كعادتها تبحث عن فرصة للانقضاض على القيادة الفلسطينية، وأنه كان الأجدى بها أن تضع خلافاتها جانباً في هذا الوقت، وتقف بجانب الرئيس في موقفه الثابت ضد محاولة تمرير (صفقة القرن).

واعتبر القواسمي وقوف حماس في ذات المربع الذي يقف فيه نتنياهو وترامب، للهجوم على السيد الرئيس سقوطاً أخلاقياً ووطنياً مدوياً، مؤكداً أن شعبنا يدرك أن هذه المواقف تنسجم مع الموقف الإسرائيلي الأمريكي، إلا أنها لم تؤثر على المزاج العام لدى أبناء شعبنا.

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن كل ما رفضه ويرفضه الرئيس من محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أعلنت حركة حماس موافقتها عليها من خلال رسائل غير مباشرة أرسلتها إلى الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تختفي تحت غطاء المقاومة، وعباءة الدين، وتتحدث بطريقة أخرى مع أبناء شعبنا، الذي بات يعرف ويدرك حقيقتها.

وشدد القواسمي على أبناء شعبنا يدركون الموقف العظيم للرئيس أبو مازن، ويقدرون الإرادة العالية التي يتحلي بها أمام المواقف الإسرائيلية والأمريكية، داعياً كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات وفي كافة دول العالم إلى الخروج لمساندة ودعم الرئيس في خطابه اليوم لما له من دلالات في غاية الأهمية.

وحول عقد حركة حماس جلسة للمجلس التشريعي يوم أمس، قال القواسمي: إن هذه الجلسة لا قيمة لها وغير شرعية وقانونية، وأن بعض عناصر حركة حماس، اجتمعت وأخرجت سمها على حد وصفه، وحظت بتصفيق أمريكا وإسرائيل.

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