عشراوي: ما يقوم به ترامب وإدارته هو عدم إدراك حقيقي لمتطلبات السلام

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي: إن تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترمب، حول تأييده "قيام دولتين" هي تصريحات لا يمكن التعويل عليها لأنه ليس فيها اي نوع من الالتزام الفعلي تجاه حل الدولتين، أو أي التزام بالقانون الدولي والحق الفلسطيني.وأضافت عشراوي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن هذه التصريحات جاءت لاسترضاء عدد من الزعماء الذين التقاهم، وأكدوا له على أن الحل الوحيد، هو قيام دولة فلسطينية، مشددة على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بمقايضة القدس أو بيعها، ولا يمكن لشي أن يعوض عن القدس.وتابعت عشراوي، أن ترامب يتحدث عن حل الدولتين، ولكنه يقوم بالمقابل بالاستمرار في فرض الإملاءات، وما زال يصر على أن قضية القدس خارج إطار المفاوضات باستمرار الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.وأوضحت عشراوي، أن حديث ترامب عن الإفصاح عن خطة ما تسمى (صفقة القرن) سيتم في غضون أشهر هو لكسب مزيد من الوقت، لتطبيق رؤيته حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما تقوم إسرائيل بفرض أمر واقع بالتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي، تزامناً مع قيام إدارة ترامب بتقديم الجوائز لحكومة الاحتلال.وبينت عشراوي، أن ما يقوم به الرئيس ترامب وإدارته تدل على عدم إدراك حقيقي لمتطلبات السلام من خلال الإجراءات التي يقوم بها.وقالت عشراوي: إن الرئيس محمود عباس، سيوزع اليوم على المشاركين في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخطة الفلسطينية لمتطلبات الانطلاقة لمرحلة جديدة في عملية السلام، وسيكرر في خطابه التزامه بسلام عادل وحقيقي، وسيقوم بتشخيص الانتهاكات التي تقوم بها الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.وأوضحت عشراوي، أن هناك إدراكاً أوروبياً بخطورة المرحلة، نتيجة التواطؤ الأميركي، وهناك رؤية بضرورة التدخل الأوروبي والأممي، واعترافات أكثر بفلسطين، ورفع مكانتها في الأمم المتحدة.