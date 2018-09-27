محلل سياسي: خطاب الرئيس سيكون ذا بُعد سياسي وتاريخي

أكد يونس الزريعي المحلل السياسي، أن الجميع يتوقع بأن يكون خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة، ذا بعد سياسي عميق وقانوني، وله مضمون تاريخي.





وقال الزريعي في لقاء له خلال برنامج "استوديو الوطن": "تعطلت المسيرة السلمية منذ أكثر من أربع سنوات، أي منذ امتناع إسرائيل عن تحرير الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو"، مضيفاً: "هذا لا يعني أن السلطة تحللت من كل اتفاقاتها".





وأوضح الزريعي، أن الرئيس الفلسطيني رجل سياسي مهني، ويتسلح بقرارات المجلسين المركزي والوطني، منوهاً إلى أنه لم يطرأ أي جديد في هذه القرارات، متوقعاً ألا يكون هناك شيء مفاجئ خلال خطاب الرئيس؛ بسبب عدم وجود قرارات مفاجئة خلال المجلسين، مبيناً أن الرئيس سيعطي تلميحات ومعطيات.





وحول إمكانية الإعلان عن دولة فلسطينية تحت الاحتلال، قال: "العالم كله يتعامل مع فلسطين كدولة تحت الاحتلال"، مضيفاً: "القيادة الفلسطينية ستتعامل مع أمريكا بأنها طرف في عملية السلام، وذلك إن كانت ضمن المجموعة الدولية".





وفيما يتعلق بموقف الدول العربية، أشار المحلل السياسي إلى أن موقف الدول العربية، تعزيز للموقف الفلسطيني.





وفي سياق آخر، أوضح الزريعي، أن الرئيس عباس هو أول من علم بصفقة القرن، عبر المملكة العربية السعودية، وهو أول من حاربها؛ لأنها تقوض الحلم الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.





ورأى أنه لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي دون تنفيذ الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.

خاص دنيا الوطن