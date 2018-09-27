شؤون فلسطينية

لليوم الـ23 على التوالي.. استنفار في قرية الخان الأحمر

لليوم الـ23 على التوالي.. استنفار في قرية الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
توافدت صباح اليوم الخميس، العديد من الوفود المتضامنة إلى قرية الخان الأحمر، في تحدٍ للاحتلال وقرار محكمته العليا القاضي بهدم القرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحضرت منذ الصباح الباكر وفود من وزارة التربية والتعليم في محافظة الخليل، ووفود من مؤسسات دولية وحقوقية، اضافة إلى استعداد خيمة الاعتصام في الخان الأحمر لاستقبال مئات المتضامنين وخاصة مساء اليوم، حيث سيتم بث خطاب الرئيس في الأمم المتحدة.

وأفاد الناشط في المقاومة الشعبية، عبد الله أبو رحمة، بأن الخان الأحمر اليوم على موعد مع توافد مئات الأهالي والمواطنين من كافة الوزارات والمؤسسات والمناطق الجغرافية، والذين سيتابعون خطاب الرئيس الذي سيسلط فيه الضوء على التهديدات التي يتعرض لها الخان الأحمر.

وأضاف ابو رحمة: أول أمس وزع نشطاء المقاومة الشعبية اخطارات لضباط الاحتلال في مستوطنة بيت ايل، وأمس رفعنا العلم الفلسطيني على مقربة من البؤر الاستيطانية القريبة من الخان الأحمر، وسنستمر في فعالياتنا ودعمنا للخان الأحمر.

يشار إلى أن اليوم، هو اليوم الـ100 على بدء حملة "أنقذوا الخان الأحمر" واليوم الـ23 للاعتصام المفتوح وحالة الاستنفار بعد صدور قرار الهدم، حيث يتواجد يوميا عشرات المواطنين من مختلف المناطق للدفاع عن الخان الأحمر.

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