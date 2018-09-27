شؤون فلسطينية

صور: كتائب الأقصى (لواء العامودي) تُخرج عشرات المقاتلين بدورة الشهيد أحمد مفرج

صور: كتائب الأقصى (لواء العامودي) تُخرج عشرات المقاتلين بدورة الشهيد أحمد مفرج
جانب من التدريبات
رام الله - دنيا الوطن
خرجت كتائب شهداء الأقصى- فلسطين، لواء الشهيد القائد (نضال العامودي)، عشرات من المقاتلين مساء أمس الأربعاء، في قاعدة الشهيد القائد ياسر عرفات.

وألقى القائد أبو أحمد كلمة الكتائب، وأشاد بتدريب المقاتلين، وحثهم على مواصلة درب الشهداء بفكرهم ونهجهم وتوعد المتآمرين والمتخاذلين بفعلهم وسياساتهم الفاشلة ألا مكان لهم بيننا وسيبقى اللواء السيف السليط في وجه كل المتأمرين علي حركة فتح وقضيتنا.

وشدد على أن شعبنا المكلوم والمظلوم في غزة، يجب أن يكون صفاً واحداً ويداً واحدة في صد كل المؤامرات، وعاهد أبناء شعبنا أن نبقى على درب الشهداء، فبندقية الكتائب الطاهرة لا ولن تُلوث وستبقى مصوبة في وجه الاحتلال وأعوانه.

واختتم أبو أحمد حديثه: أن طريق التحرير لن يأتي إلا عبر فوهة البنادق، وأن الاحتلال سيواجه هذه المرة مقاتلين لا يعرفوا طريق الاستسلام.

وتخلل الحفل تخريج عشرات المقاتلين بحضور قيادة كتائب شهداء الأقصى فلسطين، لواء الشهيد القائد نضال العامودي.

واستعرض المقاتلون بعض الفنون القتالية التي تلقوها خلال مدة التدريب في أكاديمية النضال العسكرية.

وقد أدى المتدربون في ختام الحفل القسم الفتحاوى على مواصلة طريق الكفاح المسلح.











أخبار ذات صلة

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

شاهد: آراء المواطنين حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

شاهد: آراء المواطنين حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

الهباش: حماس انحازت إلى صفقة القرن وتبتغي الفتنة وتُمارس الضرار

الهباش: حماس انحازت إلى صفقة القرن وتبتغي الفتنة وتُمارس الضرار

نقابة المحامين تدعم توجهات الرئيس عباس في الحفاظ على الثوابت

نقابة المحامين تدعم توجهات الرئيس عباس في الحفاظ على الثوابت

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال شهر آب 2018

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا بيع أغذية فاسدة

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

التربية تكرّم القنصل المصري العام لانتهام مهام عمله بفلسطين وتستقبل القنصل الجديد

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

صيدم يفتتح مسرح بنات البيرة الثانوية وطابقاً جديداً في ذكور أمين الحسيني

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

الاحتلال يفرج عن 4 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي وغرامة مالية

شاهد: آراء المواطنين حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

شاهد: آراء المواطنين حول خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة

الهباش: حماس انحازت إلى صفقة القرن وتبتغي الفتنة وتُمارس الضرار

الهباش: حماس انحازت إلى صفقة القرن وتبتغي الفتنة وتُمارس الضرار

نقابة المحامين تدعم توجهات الرئيس عباس في الحفاظ على الثوابت

نقابة المحامين تدعم توجهات الرئيس عباس في الحفاظ على الثوابت

منوعات

فيديو.. آيتن عامر: مروحتش مهرجان الجونة بسبب وزني

فيديو.. آيتن عامر: مروحتش مهرجان الجونة بسبب وزني

فيديو: مي العيدان عن قبلة أحمد الفيشاوي لزوجته: قاصد يفضحها

فيديو: مي العيدان عن قبلة أحمد الفيشاوي لزوجته: قاصد يفضحها

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

أغنية &#34;اشنقوا البيض&#34; تثير الجدل في فرنسا والشرطة تتحرك

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل في فرنسا والشرطة تتحرك

&#34;المصائب لا تأتي فرادى&#34;.. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

"المصائب لا تأتي فرادى".. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن &#34;كيم كاردشيان العرب&#34; زوجة أحمد الفيشاوي

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن "كيم كاردشيان العرب" زوجة أحمد الفيشاوي

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

بيل كوزبي مُكبّل اليدين إلى السّجن.. والجريمة التخدير والاعتداء الجنسي

بيل كوزبي مُكبّل اليدين إلى السّجن.. والجريمة التخدير والاعتداء الجنسي

فيديو: لأول مرة.. ميرهان حسين تتخلى عن شعرها الطويل.. شاهد شكلها

فيديو: لأول مرة.. ميرهان حسين تتخلى عن شعرها الطويل.. شاهد شكلها

العثور على نجم شهير جثة هامدة في منزل والده

العثور على نجم شهير جثة هامدة في منزل والده

عربي

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

الجزائر: الحزب الحاكم يبحث سحب الثقة من رئيس البرلمان

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه