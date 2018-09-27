صور: كتائب الأقصى (لواء العامودي) تُخرج عشرات المقاتلين بدورة الشهيد أحمد مفرج

























رام الله - دنيا الوطنخرجت كتائب شهداء الأقصى- فلسطين، لواء الشهيد القائد (نضال العامودي)، عشرات من المقاتلين مساء أمس الأربعاء، في قاعدة الشهيد القائد ياسر عرفات.وألقى القائد أبو أحمد كلمة الكتائب، وأشاد بتدريب المقاتلين، وحثهم على مواصلة درب الشهداء بفكرهم ونهجهم وتوعد المتآمرين والمتخاذلين بفعلهم وسياساتهم الفاشلة ألا مكان لهم بيننا وسيبقى اللواء السيف السليط في وجه كل المتأمرين علي حركة فتح وقضيتنا.وشدد على أن شعبنا المكلوم والمظلوم في غزة، يجب أن يكون صفاً واحداً ويداً واحدة في صد كل المؤامرات، وعاهد أبناء شعبنا أن نبقى على درب الشهداء، فبندقية الكتائب الطاهرة لا ولن تُلوث وستبقى مصوبة في وجه الاحتلال وأعوانه.واختتم أبو أحمد حديثه: أن طريق التحرير لن يأتي إلا عبر فوهة البنادق، وأن الاحتلال سيواجه هذه المرة مقاتلين لا يعرفوا طريق الاستسلام.وتخلل الحفل تخريج عشرات المقاتلين بحضور قيادة كتائب شهداء الأقصى فلسطين، لواء الشهيد القائد نضال العامودي.واستعرض المقاتلون بعض الفنون القتالية التي تلقوها خلال مدة التدريب في أكاديمية النضال العسكرية.وقد أدى المتدربون في ختام الحفل القسم الفتحاوى على مواصلة طريق الكفاح المسلح.