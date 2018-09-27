لجنة الانتخابات تُطور أدوات إضافية لتسهيل اقتراع ذوي الإعاقة خلال انتخابات الإعادة

رام الله - دنيا الوطنفي إطار اهتمامها المستمر في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في العملية الانتخابية بسهولة، قامت لجنة الانتخابات المركزية بمواءمة كافة مراكزها وإجراءاتها وموادها الإعلامية والتوعوية الخاصة بالانتخابات المحلية/الإعادة 2018، حيث أمست جميع المراكز الانتخابية الثمانية في هذه الانتخابات ملائمة لاحتياجات ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.وقد تم تطوير خطوات الاقتراع لذوي الإعاقة البصرية، بحيث تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل كامل، ودون الحاجة للمساعدة تحديداً فيما يخص عملية التصويت على ورقة الاقتراع، حيث تم تطوير قالب ورقي بلغة (بريل) يحتوي أسماء القوائم المترشحة، وفي مقابل كل قائمة مربع مفرغ، وتوضع في داخل هذا القالب ورقة الاقتراع، بحيث يقوم المقترع بالتأشير على المربع الذي يمثل القائمة التي يصوت لها بمفرده، وبهذا يكون قد صوت واختار من يمثله بحرية وسرية تامة ودون مساعدة أحد.وتعقيباً على ذلك، أعرب الناخب من ذوي الإعاقة البصرية مازن محمود من قرية قيرة عن شكره لما قامت به اللجنة بهذا الخصوص، وقال: "إن هذا الإجراء الذي قامت به لجنة الانتخابات يعكس الاهتمام بذوي الإعاقة، وهو بحد ذاته شيء محفز للمشاركة"، وأضاف " أن هذه الإداة التي طورتها اللجنة كانت مفيدة جداً، ومكنتني من التصويت بمفردي لأول مرة في حياتي بدون مرافق، وهو أكسبني شعور رائع بالمساواة مع باقي الناخبين".من جهة أخرى، أعدت اللجنة نشرة بلغة (بريل) توضح خطوة بخطوة كيفية الاقتراع داخل محطة الاقتراع المهيئة بمسار يتضمن علامات على أرضيتها، لتساعد ذوي الإعاقة البصرية على الوصول إلى صندوق الاقتراع بمفرده، كما أن هناك نشرة توعية وتثقيف وزعت على ذوي الإعاقة البصرية لزيادة معرفتهم ووعيهم فيما يخص الانتخابات بشكل عام.أما فيما يخص الناخبين ذوي الإعاقة الحركية، فقد تأكدت اللجنة من نقل أسماء الناخبين من ذوي الإعاقة الحركية إلى محطات اقتراع تقع في الطابق الأرضي من مراكز الاقتراع، بحيث لا تكون في طوابق علوية، ولا تحتاج إلى صعود سلالم وأدراج قد تصعب من مشاركتهم.