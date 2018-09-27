البرديني يطالب بحماية للصحفيين الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكدت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذكرى السنوية لانتفاضة الأقصى على الدور الكبير للاتحاد الدولي للصحفيين في توفير الحماية اللازمة للصحفيين الفلسطينيين، الذين يقعون فريسة وضحايا للسياسات والجرائم العنصرية الإسرائيلية والإعدامات بدم بارد.وطالب تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الاتحاد الدولي للصحفيين بالانتصار للحقيقة الفلسطينية بفضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، والعمل على توفير الحماية اللازمة للصحفيين الفلسطينيين، مثمناً دور الاتحاد الدولي في نصرة القضية الفلسطينية، بإعلان 26 أيلول/ سبتمبر يوماً عالمياً للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، إثر أحداث هبة النفق في العام 1996.ووجه البرديني التحية للصحفيين الفلسطينيين في يوم التضامن العالمي مع الصحفي الفلسطيني، وبمناسبة الذكرى السنوية لاندلاع انتفاضة الأقصى، والاستقلال في 28 أيلول/ سبتمبر 2000 مؤكداً على أن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم، وأن رسالة الصحفي الفلسطيني لا بد وأن تنتصر على المخرز والآلة العنصرية الإسرائيلية.ودعا البرديني، للالتفاف والدعم والإسناد لخطاب الرئيس محمود عباس المرتقب اليوم الخميس الموافق 27/9/2018 في الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني البغيض، الذي عاد بالقضية الفلسطينية للوراء، وأنهك الجسد الفلسطيني.