شؤون فلسطينية

إضراب شامل بكافة مؤسسات (أونروا) يومي الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة

إضراب شامل بكافة مؤسسات (أونروا) يومي الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أعلن اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عن إضراب شامل في كافة مؤسسات الوكالة يومي الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة.

وأفادت آمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الإضراب سيشمل وزارتي الصحة والتعليم، لافتة إلى أن الإضراب، يأتي كرد على استمرار إدارة الوكالة في إجراءاتها ضد الموظفين، وعدم إيجاد حل للموظفين المفوصلين، وخصم رواتب عليهم.

وقالت: "يأتي الإضراب كذلك، نتيجة إصدار قرار بالأمس، بوقف ستة عاملين عن العمل بدون راتب وإخضاعهم للتحقيق"، لافتة إلى أن رد اتحاد الموظفين على ذلك هو إعلان الإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء، وتشكيل لجان طوارئ؛ للتعامل مع الوضع.

وأشارت البطش، إلى أنه يوم الخميس المقبل، سيشهد مؤتمراً صحفياً؛ للإعلان عن إما فشل الحوار مع إدارة الوكالة أو إعلان الحوار المفتوح.

وبينت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، أنه كان هناك وسطاء لحل الأزمة، وقد أبدوا إيجابية على التوصل لاتفاق، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أنه إذا تم الاتفاق حتى يوم الأحد، سيتم إلغاء كافة الفعاليات.

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