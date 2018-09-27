شؤون فلسطينية

الخارجية: تِكرار الخارجية الإسرائيلية لادعاءات إدارة ترامب بشأن (اللاجئين) و(أونروا) لن يجعلها حقيقة

الخارجية: تِكرار الخارجية الإسرائيلية لادعاءات إدارة ترامب بشأن (اللاجئين) و(أونروا) لن يجعلها حقيقة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن تكرار الوهم والأكاذيب الأميركية الإسرائيلية، بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، و(أونروا)، "لن ينطلي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولن يجعلها حقيقة واقعة، وهذا يتضح بشكل صريح من الإجماع الدولي الرافض للسياسة الأميركية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، والظلم التاريخي الواقع على شعبنا، وأجياله المتعاقبة".

جاءت تصريحاتها، رداً على ما سربته الخارجية الإسرائيلية في الإعلام العبري بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، ووكالة (أونروا)، في اجترار لمواقف إسرائيلية قديمة، معادية لقضايا شعبنا، وحقوقه، التي أقرتها الشرعية الدولية، وقراراتها، خاصة القرار 194، وذلك في تكرار ممجوج لأفكار ومواقف أمريكية مُعادية، باتت معروفة لدينا وللعالم أجمع.

وأشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية، بادرت ومنذ اللحظة الأولى للقرار الأميركي الخاص بتقليص الدعم لـ (أونروا)، بالتحرك الفوري مع الجهات الدولية ذات الصلة والدول كافة عبر مختلف القنوات والوسائل لضمان استمرارية عملها، وتوفير الدعم اللازم لها، لمواصلة دورها وفقاً للصلاحيات التي تستمدها من الأمم المتحدة، وقراراتها، وليس من أميركا، أو إسرائيل.

ونوهت إلى أن المحاولات الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة تعريف اللاجئين أو اقتراح طرق التفافية لتوطينهم، أو تبهيت دور (أونروا)، والهدف الذي ولدت من أجله، وفتح (بازار) إسرائيلي أميركي حول تعريفهم، وأعدادهم بمفاهيم غير قانونية، ومُختلقة، لا تمت بصلة للقانون الدولي من قريب أو بعيد، أو الادعاء أن (أونروا)، (جزءا من المشكلة وليس الحل)، وجميعها تندرج في سياق محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

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