شؤون فلسطينية

الزعنون: لا شرعية لمن يُساعد على تنفيذ (صفقة القرن)

الزعنون: لا شرعية لمن يُساعد على تنفيذ (صفقة القرن)
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي تمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه، ولا شرعية لمن يساعد على تنفيذ (صفقة القرن) وإضعاف الموقف الفلسطيني.

وقال الزعنون، خلال افتتاح اجتماع أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن، اليوم الخميس، "لن نتخلى عن رئيسنا محمود عباس، ونقول له: نحن معك ذاهبون نحو الدولة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف".

وأضاف أن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة هو خطاب الشعب الفلسطيني، وخطاب الدفاع عن الثوابت والحقوق، وخطاب القدس الشريف عاصمة دولتنا الأبية، وخطاب ملايين اللاجئين الحالمين بالعودة إلى أرضهم المباركة، وخطاب مئات الآلاف من الأسرى والشهداء والجرحى.

وأكد الزعنون، أن الواجب الوطني يفرض على كل فلسطيني وفلسطينية في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ قضيتنا إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والالتفاف حول رمز الشرعية الفلسطينية الرئيس عباس، الذي يقول كلمة الحق الفلسطيني في وجه الباطل الإسرائيلي الأمريكي.

وأشاد بخطاب الملك عبد الثاني بن الحسين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، ورفض المساس بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقال الزعنون : "استمعنا للأسف الشديد وخلال اليومين الماضيين من بعض الأصوات الفلسطينية أراجيف بحق الرئيس، وهو أحوج ما يكون إلى الدعم والمساندة في وجه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، أقل ما يقال عنها أنها لا تصدر عن فلسطيني منتمٍ لأرضه ومقدساته ووطنه ودينه، الذي يدعي كذباً وزورا وبهتانا أنه الحامي له ويتسمى باسمه، والحقيقة المرة أن هذا الطرف يتساوق تماماً مع أعداء الوطن الذين يبذلون كل جهودهم للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يقف شامخاً في وجه أعظم قوة في العالم، ويختار المواجهة والتضحية فداءً للقدس وحق العودة ".

وأكد أن قضيتنا تمر بلحظات تاريخية حرجة ومرحلة صعبة جداً من مراحل المواجهة، تستلزم اتخاذ قرارات مصيرية خلال اجتماع المجلس المركزي المنوي عقد الشهر المقبل، للتصدي للمخططات والمؤامرات التي اتضحت معالمها، وتكشفت أدواتها والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتوجه الزعنون بالتحية إلى أهلنا المرابطين في (الخان الأحمر)، الذين يدافعون عن البوابة الشرقية للقدس العاصمة، ويفشلون المخطط الاستيطاني الاستعماري لتقسيم الضفة الغربية، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

أخبار ذات صلة

لليوم الـ23 على التوالي.. استنفار في قرية الخان الأحمر

لليوم الـ23 على التوالي.. استنفار في قرية الخان الأحمر

أبو هولي: القانون الدولي أعطى للقرار 194 الصفة الإلزامية لتطبيقه

أبو هولي: القانون الدولي أعطى للقرار 194 الصفة الإلزامية لتطبيقه

الرئيس عباس يُبرق رسالة بخط يده لشباب فلسطين.. ماذا كتب فيها؟

الرئيس عباس يُبرق رسالة بخط يده لشباب فلسطين.. ماذا كتب فيها؟

إضراب شامل بكافة مؤسسات (أونروا) يومي الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة

إضراب شامل بكافة مؤسسات (أونروا) يومي الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة

الخارجية: تِكرار الخارجية الإسرائيلية لادعاءات إدارة ترامب بشأن (اللاجئين) و(أونروا) لن يجعلها حقيقة

الخارجية: تِكرار الخارجية الإسرائيلية لادعاءات إدارة ترامب بشأن (اللاجئين) و(أونروا) لن يجعلها حقيقة

الحساينة: ننفذ 19 مشروعاً لتأهيل الطرق الحيوية بكلفة 76 مليون شيكل

الحساينة: ننفذ 19 مشروعاً لتأهيل الطرق الحيوية بكلفة 76 مليون شيكل

الإحصاء الفلسطيني يُعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية للربع الأول 2018

الإحصاء الفلسطيني يُعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية للربع الأول 2018

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانه في قضية السرقة بالأخذ أو النشل

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانه في قضية السرقة بالأخذ أو النشل

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

لليوم الـ23 على التوالي.. استنفار في قرية الخان الأحمر

لليوم الـ23 على التوالي.. استنفار في قرية الخان الأحمر

أبو هولي: القانون الدولي أعطى للقرار 194 الصفة الإلزامية لتطبيقه

أبو هولي: القانون الدولي أعطى للقرار 194 الصفة الإلزامية لتطبيقه

الخارجية: تِكرار الخارجية الإسرائيلية لادعاءات إدارة ترامب بشأن (اللاجئين) و(أونروا) لن يجعلها حقيقة

الخارجية: تِكرار الخارجية الإسرائيلية لادعاءات إدارة ترامب بشأن (اللاجئين) و(أونروا) لن يجعلها حقيقة

الحساينة: ننفذ 19 مشروعاً لتأهيل الطرق الحيوية بكلفة 76 مليون شيكل

الحساينة: ننفذ 19 مشروعاً لتأهيل الطرق الحيوية بكلفة 76 مليون شيكل

الإحصاء الفلسطيني يُعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية للربع الأول 2018

الإحصاء الفلسطيني يُعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية للربع الأول 2018

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانه في قضية السرقة بالأخذ أو النشل

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانه في قضية السرقة بالأخذ أو النشل

العالول: حماس تطعننا من الخلف ونحن في معركة مع الاحتلال والإدارة الأميركية

العالول: حماس تطعننا من الخلف ونحن في معركة مع الاحتلال والإدارة الأميركية

المجلس الثقافي البريطاني يُعلن عن توفير فرص تعليمية لصالح الشباب الفلسطيني بالضفة وغزة

المجلس الثقافي البريطاني يُعلن عن توفير فرص تعليمية لصالح الشباب الفلسطيني بالضفة وغزة

منوعات

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

أغنية &#34;اشنقوا البيض&#34; تثير الجدل في فرنسا والشرطة تتحرك

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل في فرنسا والشرطة تتحرك

&#34;المصائب لا تأتي فرادى&#34;.. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

"المصائب لا تأتي فرادى".. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن &#34;كيم كاردشيان العرب&#34; زوجة أحمد الفيشاوي

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن "كيم كاردشيان العرب" زوجة أحمد الفيشاوي

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

بيل كوزبي مُكبّل اليدين إلى السّجن.. والجريمة التخدير والاعتداء الجنسي

بيل كوزبي مُكبّل اليدين إلى السّجن.. والجريمة التخدير والاعتداء الجنسي

فيديو: لأول مرة.. ميرهان حسين تتخلى عن شعرها الطويل.. شاهد شكلها

فيديو: لأول مرة.. ميرهان حسين تتخلى عن شعرها الطويل.. شاهد شكلها

العثور على نجم شهير جثة هامدة في منزل والده

العثور على نجم شهير جثة هامدة في منزل والده

صور: &#34;ام عصام&#34; وضرتها الفرنسية بالفستان القصير: &#34;ما يبلى الأحمر&#34;

صور: "ام عصام" وضرتها الفرنسية بالفستان القصير: "ما يبلى الأحمر"

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تنجو من القتل... اليكم تفاصيل الجريمة

نجمة "آراب أيدول" تنجو من القتل... اليكم تفاصيل الجريمة

عربي

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه

تقرير: الحرب تودي بحياة 400 ألف سوداني

تقرير: الحرب تودي بحياة 400 ألف سوداني