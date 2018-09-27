الحساينة: ننفذ 19 مشروعاً لتأهيل الطرق الحيوية بكلفة 76 مليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الخميس: إن وزارته تُنفذ ما مجموعه 19 مشروعاً لإعادة إنشاء وتأهيل مجموعة من الطرق في مختلف محافظات الضفة الغربية.وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنّ العمل يجري حالياً في 19 مشروعاً لإعادة تأهيل وإنشاء مجموعة من الطرق الخارجية والرابطة، بتكلفة إجمالية تراوحت حول 76 مليون شيكل، مشيرة إلى أن هناك مشاريع أخرى تستهدف الطرق قيد الإحالة والطرح.وقال الحساينة: إن الوزارة تعمل على بناء شبكة حديثة للطرق، تُمكّن المواطنين من سهولة الحركة بين المناطق والمحافظات، عدا عن مساهمتها في نقل النشاط الاقتصادي إلى مستوى أفضل، عبر تأمين شبكة طرق حديثة تزيد من كفاءة النقل التجاري بين المحافظات، من خلال توفير الجهد والتكلفة الاقتصادية.وأضاف أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها استهداف الطرق الحيوية في المحافظات، والتي تخدم التجمعات السكانية الكبيرة، وتُشكل عملية إنجازها نقلة نوعية لمثل تلك المناطق.