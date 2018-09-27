شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية للربع الأول 2018

الإحصاء الفلسطيني يُعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية للربع الأول 2018
رام الله - دنيا الوطن
أشارت التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين* خلال الربع الثاني من عام 2018 بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2017، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 0.2% في الضفة الغربية* وانخفاضاً بنسبة 6.1% في قطاع غزة وذلك مقارنة مع الربع الثاني 2017. وسجل انخفاضاً بنسبة 0.8% لفلسطين* مقارنة مع الربع الأول من العام 2018 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* 2,560.9 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 790.4 مليون دولار أمريكي. 
 
انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في قطاع غزة
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 735.8 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2018 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية* بالأسعار الثابتة 974.1 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2018، منخفضاً بنسبة 2% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2017، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 410.4 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2018، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2017.

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