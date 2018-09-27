المجلس الثقافي البريطاني يُعلن عن توفير فرص تعليمية لصالح الشباب الفلسطيني بالضفة وغزة

سيستمر تنفيذه مدة ثلاثة أعوام، ورصد له مبلغ 526 ألف دولار، ويستهدف 5000 شاب ريادي رقمي مستقل، كي يساعدهم على تحسين لغتهم الإنجليزية وتعزيز مهاراتهم على مدى السنوات الثلاث في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مارتن دالتري: "هناك ثروة من المواهب الشابة في فلسطين، وهدفنا دعم الشباب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والعمل على تطوير المهارات التي يحتاجونها لتحقيق طموحاتهم التي تتعلق بالدراسة والعمل، وهذا ما دفعنا إلى تقديم مبادرتنا تلك".



وأضاف، أن المجلس الثقافي البريطاني، سيعمل على توسيع نطاق عمله في مجال تدريس اللغة الإنجليزية عبر إنشاء مركزين للتدريس الرقمي في كل من القدس الشرقية ورام الله في العام المقبل، سيعمل فيهما أساتذة ضالعون في تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب عن بعد، باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، في المنازل أو في المكاتب، علماً أن الدورة الأولى التي تحمل عنوان "اللغة الإنجليزية للمستقلين الرقميين" ستتناول الاحتياجات التدريبية للأشخاص والرياديين الرقميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقال دالتري إنه "بحلول العام 2021 نأمل أن نكون قد دعمنا تعليم نحو 5000 فلسطيني، وطورنا مناهج تعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع الشركاء المحليين والبريطانيين والدوليين، ليتعدى فلسطين إلى الدول العربية مجتمعة".



وبدوره، قال مدير الهندسة في مؤسسة (Gaza Sky Geeks) أوين مكارثي: "إن اللغة الإنجليزية تعتبر ضرورية للأشخاص

والمستقلين الرقميين الفلسطينيين، لتساعدهم على التواصل في ما بينهم، وبين عملاء البرامج، وبخاصة إذا علمنا أن مطوري البرامج يحتاجون إلى اتقان اللغة الإنجليزية للحصول على وظائف متقدمة أعلى أجراً، عدا عن أن مساعدة الأشخاص على تحسين لغتهم الإنجليزية، سينمي قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وسيساعده على الازدهار؛ ليضاهي القطاعات المماثلة في الدول المتقدمة".



وقالت لينا شامية، المدير الإقليمي لاتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية في قطاع غزة (بيتا): "هناك ثقافة رقمية متنامية في قطاع غزة تسهل للشباب الحصول على فرص عمل في داخل فلسطين وخارجها، خصوصاً إذا علمنا أن اللغة الإنجليزية تعتبر لغة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية". معتبرة أن المشكلة الوحيدة في قطاع غزة، تكمن الآن في عدم دعم المهارات المتخصصة، ما ينعكس سلباً على آلية التعليم الملائمة.





ويعتبر برنامج (@Palestine) برنامجاً مبتكراً ممولاً من قبل المجلس الثقافي البريطاني، يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب الفلسطيني الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، في الحصول على فرص عمل تتواءم مع مهاراتهم الرقمية الأساسية، وتحسن أوضاعهم الحياتية، ما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات التي يقدمونها عبر الحدود بشكل أفضل.



رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الثقافي البريطاني عن خطط لتوسيع نطاق عمله في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، لتمكين أكبر عدد من الشباب الفلسطيني من الحصول على فرص حياتية فضلى، من خلال تفعيل تعلم اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية.ويسعى المجلس الثقافي البريطاني من وراء هذه المبادرة إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين الفلسطينيين ومؤسساتهم المختلفة وبين المملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والفنون.يذكر، أن مبادرة المجلس الثقافي البريطاني، وهو منظمة دولية تتبع المملكة المتحدة، يعمل على تطوير العلاقات الثقافية مع المنظمات المماثلة في الدول المختلفة، هي عبارة عن نهج جديد ومبتكر لتعليم اللغة الإنجليزية رقمياً يدعى "@Palestine"،