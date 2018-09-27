شاهد: اعتداء جنود الاحتلال على المتواجدين في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على الفلسطينيين المتواجدين في المسجد الأقصى.
وتصدى المقدسيون للمستوطنين، الذي أرادوا اقتحام المسجد الأقصى، واشتبكوا مع جنود الاحتلال، بعد أن اعتدوا عليهم.
شاهد الفيديو..
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على الفلسطينيين المتواجدين في المسجد الأقصى.
وتصدى المقدسيون للمستوطنين، الذي أرادوا اقتحام المسجد الأقصى، واشتبكوا مع جنود الاحتلال، بعد أن اعتدوا عليهم.
شاهد الفيديو..
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