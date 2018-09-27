شاهد: اعتداء جنود الاحتلال على المتواجدين في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على الفلسطينيين المتواجدين في المسجد الأقصى.وتصدى المقدسيون للمستوطنين، الذي أرادوا اقتحام المسجد الأقصى، واشتبكوا مع جنود الاحتلال، بعد أن اعتدوا عليهم.شاهد الفيديو..