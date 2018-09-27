ضميري: الاعتقالات في الضفة ليست لأفراد حماس بل على خلفية قانونية

رام الله - دنيا الوطننفى اللواء عدنان ضميري، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، الأخبار التي تحدثت عن أن الأجهزة بالضفة الغربية، اعتقلت عددًا من عناصر حركة حماس.وقال ضميري: إن التوقيف لأي شخص يتم على أرضية قانونية، وليس حسب موقف أو رأي سياسي، مؤكدًا أن حركة حماس تثير الشائعات، والأولى بها أن تسمح للمواطنين في قطاع غزة بالتعبير عن تأييدهم ودعمهم للرئيس محمود عباس.وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس: إن الأجهزة الأمنية، اعتقلت العشرات من أبناء الحركة في مختلف مناطق الضفة.وأضافت المصادر، أن الاعتقالات الأخيرة، شملت أسرى أفرج عنهم مؤخراً من سجون الاحتلال، وطلاب جامعات.