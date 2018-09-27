المطلوب في محاولة قتل الجاسوس سكريبال عقيد في الجيش الروسي

رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير إعلامية بريطانية، يوم أمس الأربعاء، أن الاسم الحقيقي لأحد الرجلين المطلوبين لبريطانيا، فيما يتصل بالهجوم بغاز الأعصاب في سالزبري على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، هو أناتولي فلاديميروفيتش تشيبيجا، وأنه كان برتبة عقيد في الجيش الروسي.وكان ممثلو الادعاء في بريطانيا، قد اتهموا، في وقت سابق من الشهر الجاري، كلاً من ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف بمحاولة القتل لتسميمهما سكريبال وابنته بغاز (نوفيتشوك) في سالزبري بجنوب إنجلترا في آذار/ مارس، لكنهم أضافوا أنهم يعتقدون أن المشتبه بهما استخدما أسماء مستعارة لدخول بريطانيا.وبحسب صحيفة (ديلي تليغراف) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن الاسم الحقيقي لبوشيروف هو تشيبيغا، وذلك نقلا عن تقرير استقصائي للموقع الإلكتروني (بيلينجكات) الذي يغطي شؤون المخابرات.وذكر مصدران أمنيان أوروبيان على اطلاع على التحقيق الخاص بسكريبال، أن المعلومات دقيقة.من جهتها، تنفي روسيا أي ضلوع في الهجوم، بينما قال الرجلان إنهما كانا مجرد سائحين زارا سالزبري لمشاهدة الكاتدرائية الرئيسية فيها.وقالت مصادر قريبة من التحقيق: "إن الحكومة البريطانية تعلم الهوية الحقيقية للرجلين".وذكرت صحيفة (تليغراف) أن تشيبيغا (39 عاماً) خدم في حربي الشيشان وأوكرانيا، وحصل على لقب بطل روسيا الاتحادية بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في 2014.ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الروسية في لندن، وكان الكرملين قد قال في السابق: إن المشتبه بهما لا علاقة لهما ببوتين.