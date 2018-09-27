الآغا تفتتح لقاءً تشاورياً للجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في قوى الأمن

رام الله - دنيا الوطنافتتحت د.هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في مدينة نابلس ، لقاءً تشاورياً للجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني لمناقشة سبل تفعيل عمل اللجنة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017 – 2022 , وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولمدة يومين.وأشادت الأغا بدور اللجنة الاستشارية في النهوض بمكانة المرأة في المؤسسة الأمنية ودمج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني. وأثنت على جهد قادة المؤسسة الأمنية ودعمهم لدور اللجنة، بما يساهم في تطوير آليات عمل وحدات النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج وآليات المتابعة في القطاع الأمني.وأعربت الأغا عن إستعداد وزارة شؤون المرأة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للوحدات وكوادرها والتغلب على معيقات عملها.وقدمت الأغا الشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعمهم الدائم للوزارة و كافة المؤسسات والمنظمات الدولية في تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين.هذا وسيتناول اللقاء عرضاً مفصلا للإستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017 – 2022، عرض الخطة التنفيذية للجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني والانجازات للعام 2017، التحديات والصعوبات التي تواجه عملهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، والخروج بتوصيات.