جاهزية الجيش الإسرائيلي للحروب قيد الفحص

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تشكيل طاقم لفحص الادعاءات التي جاءت في تقرير "مفوض شكاوى الجنود"، جنرال الاحتياط يتسحاك بريك، بشأن مدى جاهزية الجيش للحرب.وجاء، أن آيزنكوت، طلب من مراقب الجيش، إيلان هراري، فحص هذه الادعاءات، والتي اشتملت على انتقادات بشأن أداء القوات البرية في الجيش، كما تضمنت انتقادات لسياسة الجيش فيما يخص القوى البشرية في صفوفه، وفق موقع (عرب 48).وكان بريك قد دعا، قبل بضعة أسابيع، لتشكيل لجنة فحص خارجية، برئاسة قاض متقاعد من المحكمة العليا، لفحص هذه الادعاءات.وفي حينه، قام آيزنكوت بتقديم تقرير مفصل إلى المجلس الوزاري المصغر، جاء فيه أن الجيش في حالة جاهزية عالية للحرب، وبالتالي فإنه يوافق للمرة الأولى على فحص ادعاءات المفوض، رغم أن عملية الفحص ستتم في داخل الجيش، وليس من قبل جهة خارجية كما اقترح المفوض.ونقل عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: إن عملية الفحص ستتم في إطار الرقابة التي يقوم بها مراقب الجيش، بالتعاون مع الجنرال آفي مزراحي، وعدد من كبار ضباط الاحتياط، و"بشفافية، ومن خلال تعاون كافة وحدات الجيش"، على حد قوله.