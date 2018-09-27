روحاني يعتبر أن واشنطن ستعود في النهاية إلى الاتفاق النووي

رام الله - دنيا الوطنتوقع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء، أن تعود الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي الدولي، معتبراً أن المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في الأمم المتحدة تظهر عزلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال روحاني في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة ستعود يوماً ما عاجلاً أم آجلاً، لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي".وأضاف: "نحن لسنا معزولين، أميركا هي المعزولة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس 24).وأشار روحاني إلى أن جلسة في مجلس الأمن ترأسها ترامب في وقت سابق الأربعاء، دعمت خلالها بريطانيا وفرنسا الاتفاق النووي، كما أشار إلى بيان من القوى الأوروبية جاء فيه أنهم سيجدون طرقاً لمواصلة الأعمال التجارية مع إيران ويلتفون على العقوبات الاميركية.وقال روحاني: "نحن نأمل مع كل الدول المطبقة للقانون والمحبذة للتعددية أن نضع هذا وراءنا في النهاية بطريقة أسهل مما كان متوقعا سابقا".وأكد روحاني أن حكومته ستلتزم اتفاق 2015 والذي خفضت طهران بموجبه برنامجها النووي بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات.وقال: "ما دمنا نجني فوائد ذلك الاتفاق لأمتنا وشعبنا، فسنبقى في الاتفاق النووي .. وإذا تغير الوضع فلدينا سبل وحلول أخرى نستطيع أن نتخذها".وقلل روحاني من أهمية الكلمات القاسية التي أطلقتها الإدارة الأميركية بما فيها تحذير مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون الثلاثاء بأن إيران "ستدفع ثمنا باهظاً" إذا أغضبت الولايات المتحدة.وقال: "خلال الأربعين عاما الماضية واجهنا هذا النوع من اللغة مرات عديدة .. وللأسف في هذه الإدارة الأميركية وصفت اللغة بأنها فريدة، وهم يتحدثون باسلوب مختلف لأنهم على ما أعتقد جديدون على السياسة".