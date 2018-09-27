العثور على كازينو سري في مبنى سفارة كوريا الشمالية بموسكو

رام الله - دنيا الوطنأغلقت شرطة موسكو الأسبوع الماضي، شبكة تضم 15 ملهى للقمار (كازينوهات)، وألقت القبض على 100 شخص، بمن فيهم زعيم إحدى أكبر العصابات.وعملت الكازينوهات حسب الشرطة منذ عام 2016، تحت ستار مكتب المراهنات "بانوراما"، حيث بلغ عائده الشهري مئات ملايين الدولارات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال مصدر في شرطة موسكو في حديث أدلى به لوكالة (نوفوستي) الروسية: "إن الشرطة عثرت على أحد ملاهي الكازينو في مبنى سفارة كوريا الشمالية"، فيما رفضت الشرطة والسفارة التعليق على هذا الخبر.يذكر أن روسيا، فرضت حظراً على ملاهي القمار، منذ تموز/ يوليو عام 2009، فيما يسمح القانون الروسي بممارسة هذا النشاط في مناطق خاصة، واقعة بالقرب من مدينتي فلاديفوستوك وكالينينغراد، وفي إقليمي ألتاي وكراسنودار، وجمهورية القرم الروسية.