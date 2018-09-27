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شؤون فلسطينية

بينت: يُوجد بالفعل دولة فلسطينية في قطاع غزة

بينت: يُوجد بالفعل دولة فلسطينية في قطاع غزة
وزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، أن بلاده لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وقال بينت: "تم اختيار البيت اليهودي لمنع إقامة دولة فلسطينية، هناك بالفعل دولة فلسطينية في غزة، لن نسمح ببناء دولة فلسطينية على بعد متر واحد من الطريق السريع 6".

وأضاف: "رئيس الوزراء المقبل سيكون نتنياهو، لا يوجد شك حول ما إذا كانت هناك حكومة يمينية أو حكومة محدودة من قبل الأحزاب اليسارية، يجب على دولة إسرائيل أن تصر على اهتمامها، ولا يمكن لأي صيغة أن تكون مقبولة لإقامة دولة فلسطينية".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أكد دعمه لحل الدولتين، وقال خلال لقائه نتنياهو أمس في نيويورك: "أنا أحب حل الدولتين"، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، ضربة من ترامب لليمين في إسرائيل.

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