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شؤون فلسطينية

إصابة أربعة مواطنين في انقلاب سيارة على شارع صلاح الدين

إصابة أربعة مواطنين في انقلاب سيارة على شارع صلاح الدين
خاص دنيا الوطن
أصيب أربعة مواطنين، بجروح بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة، وقع صباح اليوم الخميس، على شارع صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن سيارة من نوع (كيا)، انقلبت بعد أن فقد سائقها السيطرة، مما أسفر عن إصافة أربعة مواطنين بجروح وصفت بالطفيفة.

وأرجع حرب، سبب انقلاب السيارة، إلى السرعة الزائدة التي كان يقود بها السائق، والتي أسفرت عن انقلاب السيارة.


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