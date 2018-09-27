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شؤون فلسطينية

القدرة: جماهير شعبنا تقف مع الرئيس ولن ترهبها الملاحقات الأمنية

القدرة: جماهير شعبنا تقف مع الرئيس ولن ترهبها الملاحقات الأمنية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حيدر القدرة، مفوض المكاتب الحركية بالهيئة القيادية العليا، أن منع أمن حماس أبناء شعبنا من التعبير عن دعمهم وتأييدهم للأخ الرئيس أبو مازن، لا يقلل من حقيقة ثقة شعبنا برئيسه وتأييده لخطابه، الذي يعلن فيه للعالم أجمع، رفض شعبنا الفلسطيني لصفقة القرن المشبوهة، وتمسكه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتمسكه بحق العودة.

وأضاف أن شعبنا عبر بجميع أطيافه وشرائحه عن تأييدهم ودعمهم للأخ الرئيس في الوطن وفي الشتات، ورافق ذلك الكثير من المواقف والبيانات التي صدرت عن النقابات والاتحادات والمكاتب الحركية ومؤسسات كثيرة، ولولا المنع الأمني لكانت ستمتلئ ساحات قطاع غزة بالجماهير المحتشدة وقوفاً، وذلك مبايعة ومساندة للأخ الرئيس في معركته العادلة في أروقة الأمم المتحدة.

واشار القدرة إلى أن حركة فتح عملت كل ما بوسعها من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على اعتبار أنها الطريق الأمثل للوصول إلى أهداف شعبنا، وتحقيق آماله وطموحاته.

وشدد على أن فتح حركة الشعب، وحامية المشروع، وستستمر في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية.

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