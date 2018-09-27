مباشر | خطاب الأمم المتحدة وتحديات الفرصة الأخيرة للسلام

دولي

في كندا.. مطلوب متذوقين محترفين للحشيش براتب خيالي

في كندا.. مطلوب متذوقين محترفين للحشيش براتب خيالي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة كندية متخصصة في إنتاج الحشيش، عن حاجتها لخمسة "متذوقين محترفين" لتوظيفهم مقابل 50 دولاراً أمريكياً في الساعة.

وتحت عنوان "نعم… إنها وظيفة حقيقية" قالت الشركة في الإعلان المنشور على موقعها: إن مهمة هؤلاء الخمسة، ستكون تجريب منتجات الشركة الجديدة، وحددت شرطين يجب توفرهما في المتقدم للتوظيف، وهما أن يكون قد تخطى 19 عاماً، وأن يكون في وضع قانوني يسمح له بالعمل في كندا، إضافة إلى "مهارته وخبرته" في مجال الحشيش.

وصوت مجلس الشيوخ الكندي في يونيو/ حزيران الماضي بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية، وبموجب هذا القرار، سيسمح للبالغين من عمر (18 عاماً) شراء واستهلاك وزراعة القنب بكميات محدودة، وسيتم بيعه في أماكن خاصة، تشرف عليها الحكومة، حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن استهلاك وزراعة وثقافة الماريجوانا ستصبح قانونية ابتداء من 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة: "هل شغفك بالحشيش يجعلك خبيراً فيه؟ لا تفوت فرصة العمر على نفسك"، مشيرة إلى أن الموظفين الجدد سيكلفون بكتابة تقارير عن خصائص وجودة الحشيش على مختلف أنواعه، وأنهم سيشكلون ما تسميه الشركة رسمياً بـ"لجنة معالجة الحشيش".

وأوضحت الشركة بالقول: إن لجنة معالجة الحشيش، ستساعد في تحديد المنتجات، وفي اختيار المنتجين الزراعيين، الذين ستتعامل معهم، مع تكليف الموظفين بكتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في الحملات التسويقية المصورة.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يرفض دعوة من (يونسكو)

نتنياهو يرفض دعوة من (يونسكو)

المطلوب في محاولة قتل الجاسوس سكريبال عقيد في الجيش الروسي

المطلوب في محاولة قتل الجاسوس سكريبال عقيد في الجيش الروسي

جاهزية الجيش الإسرائيلي للحروب قيد الفحص

جاهزية الجيش الإسرائيلي للحروب قيد الفحص

روحاني يعتبر أن واشنطن ستعود في النهاية إلى الاتفاق النووي

روحاني يعتبر أن واشنطن ستعود في النهاية إلى الاتفاق النووي

العثور على كازينو سري في مبنى سفارة كوريا الشمالية بموسكو

العثور على كازينو سري في مبنى سفارة كوريا الشمالية بموسكو

لافتة لجنود إسرائيليين في إيران.. ما قصتها؟

لافتة لجنود إسرائيليين في إيران.. ما قصتها؟

إتهامات جديدة باعتداءات جنسية لمرشح ترامب للمحكمة العليا

إتهامات جديدة باعتداءات جنسية لمرشح ترامب للمحكمة العليا

تيريزا ماي تعد بخفض الضرائب على الشركات بعد بريكست

تيريزا ماي تعد بخفض الضرائب على الشركات بعد بريكست

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تُؤكد على ضرورة الوقوف موحدين خلف الرئيس عباس

نقابة الصحفيين تُؤكد على ضرورة الوقوف موحدين خلف الرئيس عباس

الآغا تفتتح لقاءً تشاورياً للجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في قوى الأمن

الآغا تفتتح لقاءً تشاورياً للجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في قوى الأمن

إصابة أربعة مواطنين في انقلاب سيارة على شارع صلاح الدين

إصابة أربعة مواطنين في انقلاب سيارة على شارع صلاح الدين

القدرة: جماهير شعبنا تقف مع الرئيس ولن ترهبها الملاحقات الأمنية

القدرة: جماهير شعبنا تقف مع الرئيس ولن ترهبها الملاحقات الأمنية

ست جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

ست جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي خانيونس

الأعرج: نعمل وفق خطط معدة بشكل ممنهج ومهني لتكون أكثر استجابة للمواطنين

الأعرج: نعمل وفق خطط معدة بشكل ممنهج ومهني لتكون أكثر استجابة للمواطنين

وزارة الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول تحليل الموازنات ومراقبتها

وزارة الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول تحليل الموازنات ومراقبتها

بحضور أربعين دولة.. فلسطين تعقد اجتماعاً أممياً تشاورياً لحماية حل الدولتين

بحضور أربعين دولة.. فلسطين تعقد اجتماعاً أممياً تشاورياً لحماية حل الدولتين

منوعات

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

نجوم رفضوا أفلاماً فتحولت لأفضل أعمال من خلفوهم

أغنية &#34;اشنقوا البيض&#34; تثير الجدل في فرنسا والشرطة تتحرك

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل في فرنسا والشرطة تتحرك

&#34;المصائب لا تأتي فرادى&#34;.. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

"المصائب لا تأتي فرادى".. سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن &#34;كيم كاردشيان العرب&#34; زوجة أحمد الفيشاوي

بعدما أحدثت ضجة.. مالا تعرفه عن "كيم كاردشيان العرب" زوجة أحمد الفيشاوي

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد تسريب هذه الصور مع دينا الشربيني

بيل كوزبي مُكبّل اليدين إلى السّجن.. والجريمة التخدير والاعتداء الجنسي

بيل كوزبي مُكبّل اليدين إلى السّجن.. والجريمة التخدير والاعتداء الجنسي

فيديو: لأول مرة.. ميرهان حسين تتخلى عن شعرها الطويل.. شاهد شكلها

فيديو: لأول مرة.. ميرهان حسين تتخلى عن شعرها الطويل.. شاهد شكلها

العثور على نجم شهير جثة هامدة في منزل والده

العثور على نجم شهير جثة هامدة في منزل والده

صور: &#34;ام عصام&#34; وضرتها الفرنسية بالفستان القصير: &#34;ما يبلى الأحمر&#34;

صور: "ام عصام" وضرتها الفرنسية بالفستان القصير: "ما يبلى الأحمر"

نجمة &#34;آراب أيدول&#34; تنجو من القتل... اليكم تفاصيل الجريمة

نجمة "آراب أيدول" تنجو من القتل... اليكم تفاصيل الجريمة

عربي

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

هادي: الحوثيون وكيل حرب لإيران وحزب الله

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

الجبير عن كندا: لسنا جمهورية موز اعتذروا واعثروا على كرة لعب أخرى وليس السعودية

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه

أردني يعتصم بأغرب طريقة حتى تحقيق مطالبه

تقرير: الحرب تودي بحياة 400 ألف سوداني

تقرير: الحرب تودي بحياة 400 ألف سوداني