وزارة الحكم المحلي تعقد ورشة عمل حول تحليل الموازنات ومراقبتها

رام الله - دنيا الوطنعقدت الإدارة العامة للموازنات في وزارة الحكم المحلي ورشة عمل، حول تحليل الموازنات ومراقبتها، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن مشروع ( LGSIP).وافتتح الورشة، وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، وبمشاركة مدير عام الموازنات في الوزارة، موسى غيث، وموظفي الإدارة العامة في الوزارة ومديرياتها.بدوره، أكد الأعرج، أهمية هذا اللقاء الذي من شأنه أن يسهم في تطوير قدرات العاملين في مجال إعداد الموازنات وتحليلها ومراقبتها، الأمر الذي سينعكس بشكل كبير على أداء العاملين في هذا المجال.وأشار الأعرج إلى أهمية التعريف بالسياسات المحاسبية المتبعة بالهيئات المحلية، وأساليب التحليل المالي، وتقدير المخاطر والضبط الداخلي، والتدقيق الخارجي، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالموازنات.وشكر الأعرج الوكالة الالمانية للتعاون الدولي على دعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، ودعم تنفيذ مثل هذه اللقاءات المهمة، والتي تشكل فرصة لتعزيز الخبرات ومراكمتها.واشتملت الورشة على عدد كبير من المواضيع التي تتعلق بالموازنات، ومنها هيكل الحسابات وتقسيماته، وإعداد ميزان المراجعة وقائمة البيان المالي، وأنواع التقارير المالية وآلية القراءة قبل عملية التحليل، بالإضافة إلى تحليل البيانات المالية باستخدام التحليل الأفقي والعمودي، والتقييم البعدي، وفحص البيانات المالية والقراءة النقدية.