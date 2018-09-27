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دولي

لافتة لجنود إسرائيليين في إيران.. ما قصتها؟

لافتة لجنود إسرائيليين في إيران.. ما قصتها؟
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت لافتة لجنود الجيش الإسرائيلي في مدينة شيراز في جنوب غرب إيران عن طريق الخطأ بدل جنود إيرانيين.

وفي أعقاب الكشف عن الخطأ المحرج، تمت إزالة اللافتة، ووضع اللوحة في إطار "أسبوع الدفاع المقدس" ، إلى جانب الصورة التي كانت عبارة عن قصيدة باللغة الفارسية، في ذكرى الجنود القتلى الإيرانيين في الحرب الإيرانية- العراقية.


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