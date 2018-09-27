تفاصيل اجتماع السيسي بنتنياهو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الخميس، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وصدر بيان مقتضب عن مكتب نتنياهو بعد اللقاء، جاء فيه: أنهما بحثا "الوضع في غزّة والتطورات الإقليميّة"، دون أي تفصيلٍ، في حين لم يصدر أي بيان عن الرئاسة المصرية، وفق ما أورد موقع (عرب 48).واللقاء بين السيسي ونتنياهو هو الثاني العلني بينهما، بعدما ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أن نتنياهو زار القاهرة سرًا في أيار/ مايو الماضي للقاء السيسي.وأمس الأربعاء، التقى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، التي تضم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، في نيويورك، أيضًا، حيث ناقش الاجتماع "آفاق مفاوضات السلام، والأوضاع على الأرض، لا سيما في غزة".وعقب الاجتماع، كتب منسق الأمم الخاص للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في حسابه على موقع (تويتر) أن مبعوثي دولها عبّروا "عن قلقهم العميق من استمرار التصعيد في غزة، وعن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لمنع المزيد من التصعيد وتمكين السلطات الفلسطينية الشرعية في غزة، ومعالجة جميع الاحتياجات الإنسانية".